ADDIO A MIRA, IL CANE BAGNINO EROE DEI SALVATAGGI IN MARE

È morta Mira, il labrador bagnino che ha salvato tante vite sul litorale laziale. A darne notizia la Scuola italiana cani salvataggio (Sics) Tirreno in un post su Facebook.

Mira è stata tra i protagonisti del salvataggio di 14 persone a Sperlonga, località turistica in provincia di Latina, nell'estate del 2021 Tre famiglie erano in acqua a fare il bagno quando il mare, all'improvviso, si è ingrossato e non riuscivano a tornare a riva. A soccorrere bambini e genitori tre cani bagnini, che hanno portato tutti a riva sani e salvi.

Le tre famiglie, con otto bimbi tra i 6 e i 12 anni, erano in balia delle onde e non riuscivano a raggiungere la spiaggia. per questo sono stat soccorse da tre unità cinofile della Sics.

A entrare in acqua proprio Mira, all'epoca di 5 anni, insieme ad altri due labrador, Eros di 4 anni e Mya di 7 anni. Tutti e tre hanno effettuato più viaggi per riportare tutti e quattordici sani e salvi in spiaggia.