ADDIO A PADRE VITO GRASSO, FUNERALI NELLA CHIESA MADRE DI BELPASSO CON L’ARCIVESCOVO GRISTINA

Padre Vito Grasso ha lasciato la dimora terrena. I funerali saranno celebrati 29 novembre nella Chiesa Madre di Belpasso alle 16,30. La salma sosterà nella Parrocchia S. Giuseppe a Belpasso dalle 9,30 alle 15,30

Avrebbe compiuto 70 anni a dicembre, ordinato sacerdote dall’allora Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Bommarito è stato vicario parrocchiale della chiesa “Santa Maria del Carmelo” a S. M. di Licodia e parroco della chiesa “Cristo Re” di Biancavilla.

Cappellano dell’ospedale di Biancavilla nel 2003. Fu trasferito a Belpasso alla guida, dalla chiesa “San Giuseppe” nel quartiere Borrello insieme all’incarico di cappellano della “Scuola di Formazione e di Aggiornamento del Personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria” di San Pietro Clarenza.