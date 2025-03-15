ADDIO A PIETRO GENUARDI, VOLTO STORICO DI 'CENTOVETRINE' E 'IL PARADISO DELLE SIGNORE', SCOMPARSO A 62 ANNI

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto ieri all'età di 62 anni l'attore Pietro Genuardi. Diventato popolare grazie alla soap opera "Centovetrine", dove interpretava il ruolo di Ivan Bettini, ha la...

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto ieri all'età di 62 anni l'attore Pietro Genuardi. Diventato popolare grazie alla soap opera "Centovetrine", dove interpretava il ruolo di Ivan Bettini, ha lasciato un segno indelebile nella televisione italiana.

Nell'ottobre scorso, Genuardi aveva annunciato sui social di essere malato e di dover abbandonare "Il Paradiso delle Signore", la soap di Rai 1 in cui recitava da alcuni anni nei panni del magazziniere Armando. Questa mattina si è spento al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla moglie Linda, dal figlio Jacopo e dai genitori Gabriella e Pippo.

Lo scorso ottobre, l'attore aveva utilizzato i social per spiegare ai suoi fan la necessità di lasciare la nona stagione della soap per curarsi da una rara malattia del sangue. Nel corso dei mesi aveva condiviso aggiornamenti sulle sue cure, mostrando sempre determinazione e speranza. Prima di Natale aveva scritto: "Se tutto andrà bene dal punto di vista medico, sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia si ripresenti. Ma io sono ottimista e non mollo".

Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987, Pietro Genuardi ha avuto una carriera brillante in teatro prima di approdare al cinema, dove ha lavorato in film prodotti da Dario Argento. Tuttavia, è stata la televisione a renderlo un volto popolare. Dopo una partecipazione nella soap "Vivere" tra il 1999 e il 2000 nel ruolo di Michele Nanni, ha raggiunto la fama nel 2001 grazie a "Centovetrine". Successivamente, il suo talento l'ha portato a "Il Paradiso delle Signore", dove interpretava il magazziniere Armando, un uomo dal forte senso dell'etica del lavoro, con una grande passione per la bicicletta e un amore profondo per la sarta Agnese, interpretata da Antonella Attili.

L'ultimo progetto cinematografico di Genuardi è stato "Brave ragazze" (2019), diretto da Michela Andreozzi.

Lascia il figlio Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con Gabriella Saitta. Nel 2020 si era risposato con l'assistente di volo Linda Ascierto. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di chi lo ha amato e seguito negli anni.