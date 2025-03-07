ADDIO A SALVATORE MANCUSO, FIGURA DI SPICCO NELLA POLITICA E CULTURA DI PATERNO', OGGI I FUNERALI

Paternò piange la scomparsa di Salvatore Mancuso, noto e apprezzato concittadino, che si è spento all'età di 78 anni. Mancuso è stato una figura di grande rilievo nella vita politica e culturale della...

Paternò piange la scomparsa di Salvatore Mancuso, noto e apprezzato concittadino, che si è spento all'età di 78 anni. Mancuso è stato una figura di grande rilievo nella vita politica e culturale della città, e il suo impegno ha lasciato un'impronta significativa nella comunità.

Militante del Partito Comunista Italiano, Salvatore Mancuso ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, ricoprendo ruoli di rilievo. Nel 1985 è stato eletto Consigliere Comunale di Paternò, carica che ha ricoperto con passione fino al 1990. La sua dedizione al servizio pubblico non è venuta meno neanche dopo, e dal 1994 al 2003 è stato consigliere provinciale, eletto nella lista del PDS-Rifondazione Comunista.

Oltre alla politica, Mancuso era anche un grande appassionato delle tradizioni storico-culturali. La sua passione per la cultura si è manifestata anche attraverso il teatro, infatti, è stato autore di diverse commedie musicali che sono state messe in scena da compagnie teatrali locali. Nonostante il suo carattere riservato, Mancuso riusciva sempre a trasmettere le sue idee con grande fervore e convinzione.

I funerali di Salvatore Mancuso si terranno oggi, 07 Marzo 2025 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale “San Francesco all’Annunziata” di Paternò, dove la comunità si stringerà per dargli l'ultimo saluto.

La nostra redazione esprime le più sincere condoglianze ad Anthony Distefano, ex direttore di 95047.it, e a tutta la sua famiglia, per la dolorosa perdita del suocero.