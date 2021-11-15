ADDIO AI GRUPPI? WHATSAPP SI PREPARA ALLA RIVOLUZIONE

Rivoluzione in arrivo per WhatsApp.

A quanto pare nei prossimi giorni ci sarà un nuovo aggiornamento che cambierà alcune funzionalità della famosa app di messaggistica. Novità che dovrebbero interessare i gruppi, è pronta a cambiare e dire addio ai gruppi o meglio trasformarli.

Gli sviluppatori starebbero pensando ad un aggiornamento che cambierà alcune funzionalità della famosa app di messaggistica. L’azienda sembra intenzionata ad eliminare i gruppi e trasformarli in una sorta di community, più simili a quelle presenti sui social network.

Pare si voglia inserire dei sottogruppi in modo da gestire in maniera più organizzata la chat.

Stando a quanto scrive WaBetaInfo, portale specializzato in notizie informatiche, gli utenti dovranno creare delle community e invitare manualmente gli utenti a farne parte attraverso un link di invito.

Una funzione ispirata a Telegram e che dovrebbe permettere alle persone di unirsi ai vari gruppi ricevendo aggiornamenti e novità di ogni tipo. A tal proposito si parla dell’inserimento di alcuni tools che dovrebbero consentire di organizzare lo scambio di messaggi in modo ordinato.