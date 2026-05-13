Addio alla piccola guerriera rosanero Alessia: aveva 8 anni

La bambina, tifosissima del Palermo FC, è morta dopo una lunga battaglia contro un tumore. Camera ardente allo Stadio Renzo Barbera, dolore nel mondo del calcio e non solo.

Lutto nel mondo del calcio e non solo per la scomparsa della piccola Alessia, la bambina palermitana di 8 anni che nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio ha perso la sua lunga battaglia contro un tumore aggressivo. Una storia che negli ultimi anni aveva commosso Palermo e tantissimi tifosi in tutta Italia.

Alessia era una grande tifosa del Palermo FC e aveva instaurato un legame speciale con il vicecapitano Jacopo Segre, che nei mesi scorsi era andato a trovarla a casa, continuando poi a seguirne con affetto le condizioni di salute.

La bambina aveva affrontato un percorso terapeutico molto complesso, ma nelle ultime settimane il quadro clinico si era aggravato fino al tragico epilogo arrivato nella notte.

Per la giornata di oggi sarà allestita la camera ardente allo Stadio Renzo Barbera, luogo simbolo della sua grande passione per i colori rosanero.

La Curva Nord, attraverso il proprio profilo Facebook, ha annunciato la scomparsa della piccola Alessia con un messaggio pieno di dolore, confermando anche che la camera ardente sarà allestita proprio allo stadio Renzo Barbera per permettere a tifosi e cittadini di darle l’ultimo saluto.

“Addio Guerriera… Domani sarà allestita la camera ardente allo stadio per dare l’ultimo saluto alla piccola Alessia 💔”.

Alessia era molto legata anche alla Curva Nord e al mondo ultras del Palermo: durante numerose partite, sia in casa che in trasferta, i tifosi organizzati le avevano dedicato cori, striscioni e messaggi di incoraggiamento.

L’affetto per Alessia aveva superato i confini della Sicilia, arrivando in tante città italiane. Nei giorni scorsi anche i tifosi del Venezia FC l’avevano invitata in laguna per assistere alla sfida di campionato contro il Palermo. Alessia aveva accettato con entusiasmo, spiegando però che avrebbe seguito la gara nel settore ospiti insieme ai supporter rosanero. Il peggioramento improvviso delle sue condizioni non le ha però permesso di partire.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito non solo il popolo rosanero, ma tutto il mondo del calcio e migliaia di persone che in queste ore stanno lasciando messaggi di affetto, cordoglio e vicinanza per ricordare il sorriso e la forza della piccola Alessia.