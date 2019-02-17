ADDIO ALLA VOCE DEL TELEGATTONE, SI È SPENTO FRANCO ROSI

È morto all'ospedale di Magenta questa mattina Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese.E' stato tra l'altro la voce del gatto più famoso della tv ita...

E' stato tra l'altro la voce del gatto più famoso della tv italiana il supertelegattone e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show.

Celebri le sue imitazioni di Luciano Salce, Enrico Montesano, Corrado , Mike Buongiorno, Franco Franchi, Morandi e tantissimi altri.

Aveva cominciato la sua carriera con Cino Tortorella (Mago Zurlì) che scelse per lui il nome d'arte di Franco Rosi (si chiamava Emilio Eros De Rosa ed era nato a Roma il 28 gennaio 1944). Attore, cantante, eclettico trasformista lascia i figli Selina, Ambra, Aton e Jil e la moglie Carmen.