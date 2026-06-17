Addio raccomandate? Le cartelle esattoriali potrebbero arrivare direttamente su App IO

L'app della Pubblica Amministrazione si prepara a diventare il punto unico per ricevere comunicazioni fiscali e notifiche ufficiali.

App IO diventa sempre più centrale nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’app, già utilizzata da milioni di italiani per ricevere comunicazioni e pagare servizi pubblici, introduce una novità importante: le notifiche relative ai procedimenti tributari.

Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento della Giustizia Tributaria e PagoPA, i cittadini possono ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti riguardanti ricorsi e contenziosi fiscali. Tra le comunicazioni disponibili ci sono il deposito di sentenze, ordinanze e decreti, le date delle udienze e le eventuali richieste di integrazione documentale.

L’obiettivo è semplificare l’accesso alle informazioni e ridurre il rischio di perdere scadenze importanti. Fino a oggi, infatti, era necessario consultare periodicamente il Portale della Giustizia Tributaria tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Ma le novità non finiscono qui. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta lavorando per portare su App IO anche le notifiche relative alle cartelle esattoriali. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma consentirebbe ai contribuenti di ricevere informazioni sui debiti fiscali direttamente sul telefono, con indicazioni sulle modalità di pagamento, sulle eventuali rateizzazioni e sulle procedure per presentare ricorso o richiedere la sospensione degli atti.

Attualmente le cartelle vengono notificate principalmente tramite PEC, raccomandata o ufficiali della riscossione. Con l’integrazione nell’app, le comunicazioni potrebbero diventare più rapide e immediate.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici. Oggi App IO permette già di ricevere avvisi relativi a tributi locali, comunicazioni anagrafiche e messaggi da parte degli enti pubblici, oltre a consentire pagamenti tramite PagoPA.

La direzione è ormai chiara: sempre più servizi della Pubblica Amministrazione passeranno attraverso un’unica applicazione, con l’obiettivo di rendere la burocrazia più semplice, veloce e accessibile per tutti.