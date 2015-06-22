Adolfo Messina nuovo presidente della Pubbliservizi

Prende il posto di un altro paternese: Vittorio Lo Presti

95047.it Cambio al vertice della Pubbliservizi dell’Ente Provincia di Catania, la società che gestisce i servizi e gli appalti per la manutenzione di uffici pubblici, strade e verde. Il commissario straordinario Paolo Gargano, questa mattina, ha nominato il paternese Adolfo Messina a presidente del Cda del quale fanno parte anche Chantal Colombrita ed Angelo Castorina.

La Pubbliservizi è nata nel 2006 e conta circa 400 dipendenti. Per la cronaca, Messina subentra ad un altro paternese: ovvero, Vittorio Lo Presti.