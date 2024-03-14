ADRANO. 20ENNE TROVA SEICENTO EURO E LI CONSEGNA ALLA POLIZIA

Un giovane di Adrano, poco più che ventenne, è stato protagonista di un esemplare gesto di civismo. Si è presentato nel commissariato di Pubblica sicurezza per consegnare una somma di denaro, pari a s...

Un giovane di Adrano, poco più che ventenne, è stato protagonista di un esemplare gesto di civismo. Si è presentato nel commissariato di Pubblica sicurezza per consegnare una somma di denaro, pari a seicento euro in contanti, che aveva rinvenuto poco prima in un “Postamat” situato nelle vicinanze.

Il giovane ha riferito di aver trovato la somma ancora nello sportello automatico. Aveva quindi pensato a una dimenticanza da parte di una persona che aveva tentato di effettuare un prelievo.

Prontamente, i poliziotti del Commissariato hanno iniziato un’indagine per capire chi avesse avviato l’operazione allo sportello automatico. Attraverso accurati controlli incrociati con l’Ufficio postale, sono addivenuti all’identificazione di un’anziana donna che è stata subito informata e invitata per la formale restituzione del denaro.

La donna, al momento della restituzione, stupita ma felice, si è dimostrata grata, sia per l’encomiabile condotta del giovane, sia per la rapidità con la quale la Polizia di Stato era riuscita a risalire alla sua identità.