Adrano, 21enne fermato con coltello e arnesi da scasso: denunciato

La Polizia di Stato ha fermato e denunciato un pluripregiudicato 21enne di Adrano sorpreso in auto con un coltello e con arnesi utilizzati, in genere, per scassinare.

Il giovane è stato individuato dai poliziotti delle volanti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nella parte alta del centro abitato.

Giunti nei pressi del complesso degli alloggi di edilizia popolare di via Salvo D’Acquisto, i poliziotti hanno subito riconosciuto il pluripregiudicato, all’interno di un’auto in sosta, mentre stava armeggiando con alcuni oggetti. Per fugare ogni sospetto, i poliziotti hanno ritenuto necessario effettuare un controllo, avvicinandosi alla vettura. Negli stessi attimi, l’uomo si è accorto della pattuglia della Polizia e ha cercato di mettere in moto, in modo da allontanarsi nel più breve tempo possibile. Il tentativo, però, non è andato in porto dal momento che i poliziotti gli hanno sbarrato la strada e hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.

Il 21enne è stato sottoposto a perquisizione, a seguito della quale, nella tasca della tuta, è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza totale di 16 centimetri. Le verifiche sono state estese all’auto, al cui interno, sotto al sedile del lato passeggero, sono state trovate due particolari pinze della lunghezza di 10 centimetri, simili a quelle usate in odontoiatria, ingegnosamente modificate, presumibilmente per mettere a segno furti ed effrazioni di serrature. Il coltello e gli oggetti trovati sono stati sequestrati.

Il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito al coltello e agli altri arnesi di cui è stato trovato in possesso ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di coltello, nonché, alla luce degli specifici precedenti penali, per il reato possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.