ADRANO: 35enne arrestato per droga

ADRANO: 35enne arrestato

Lo scorso 4 gennaio, personale del Commissariato di Adrano ha arrestato il pregiudicato Nicolò Lo Cicero, di anni 35, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nello specifico, nel corso dell’attività di prevenzione e correlato controllo del territorio, posta in essere dal personale del predetto Commissariato, la Volante, a seguito di mirata perquisizione nel’abitazione dell'uomo, rinveniva 96 dosi di cocaina, dal peso complessivo di 19 grammi, confezionate con cellophane, una bilancia elettronica di precisione e nastro isolante per il confezionamento.

La sostanza si trovava occultata in cucina, in parte sotto il cuscino di un divano e in parte in un cassetto; la bilancia, invece, era accuratamente nascosta in un pozzetto dell’acqua adiacente l’ingresso dell’abitazione in questione.

In considerazione di quanto acclarato, Lo Cicero veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dandone notizia al P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Catania, il quale disponeva che l’interessato fosse posto agli arresti domiciliari a disposizione della procedente A.G. in attesa di udienza per direttissima.