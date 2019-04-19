ADRANO: 4 ARRESTI PER SPACCIO

La Polizia di Stato ha arrestato: LO CICERO Agatino, (cl.1982) – pregiudicato, BRUGALI Stefano Giuseppe, (cl.1980), GENNARO Nicola, (cl.1994), IMBARRATO Carmelo, (cl.1989) – pregiudicato, responsabili...

La Polizia di Stato ha arrestato: LO CICERO Agatino, (cl.1982) – pregiudicato, BRUGALI Stefano Giuseppe, (cl.1980), GENNARO Nicola, (cl.1994), IMBARRATO Carmelo, (cl.1989) – pregiudicato, responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Adrano, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione Cappelloni del comune di Adrano (CT), ha proceduto al controllo di un’autovettura Smart fortwo con a bordo LO CICERO Agatino e BRUGALI Stefano, i quali erano stati visti uscire da una casa terrana, luogo di residenza di GENNARO Nicola.

Ad esito di perquisizione eseguita all’interno dell’autovettura, è stata rinvenuta e sequestrata una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 523 circa.

Nel prosieguo dell’attività, è stata eseguita una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione di GENNARO Nicola, il quale nella circostanza era in compagnia di IMBARRATO Carmelo. A conclusione dell’attività di p.g., estesa al garage di pertinenza della citata abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati n.12 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg.3,738 circa, una busta contenente cocaina del peso complessivo di gr.53 e un panetto della medesima sostanza del peso di gr.470, nonché una bilancia di precisione e una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di IMBARRATO Carmelo ha consentito di rinvenire e sequestrare gr.3 circa di cocaina e una busta in cellophane contenente gr. 462 circa di marijuana.

Espletate le formalità di rito, i predetti arrestati sono stati associati presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania.