ADRANO: 83ENNE GIRAVA CON DUE COLTELLI IN AUTO, DENUNCIATO
Nella giornata dello scorso 2 maggio, personale del Commissariato di P.S Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 83 anni per porto ingiustific...
Nella giornata dello scorso 2 maggio, personale del Commissariato di P.S Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 83 anni per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.
A seguito di un controllo, personale della volante del predetto Commissariato, ha rinvenuto due coltelli a serramanico custoditi all’interno del veicolo dell’83enne.
Pertanto, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.
Nella medesima giornata, i poliziotti del predetto Commissariato denunciavano in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, per essersi resi responsabili del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
Entrambi i soggetti, al fine di disfarsi di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, li consegnavano a un uomo che raccoglieva rottami.
Pertanto, entrambi i soggetti venivano denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità Amministrativa.