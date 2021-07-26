ADRANO. AFFILIATO AL CLAN SCALISI ARRESTATO PER DROGA E MAFIA

I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un provvedimento che dispone la carcerazione per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale de...

I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un provvedimento che dispone la carcerazione per l’espiazione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 44enne Pietro Giuseppe LUCIFORA, del posto.

L’uomo, in particolare, era stato coinvolto nelle attività investigative relative ad una operazione del luglio 2017, coordinata dalla Procura etnea, nei confronti di appartenenti al clan “Scalisi”, locale articolazione mafiosa del clan “Laudani” di Catania.

Il LUCIFORA, che già si trovava agli arresti domiciliari per il medesimo procedimento, è stato associato al carcere catanese di Bicocca dove espierà la pena di anni 8 e mesi 4 per i reati di associazione per delinquere di tipo mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso commessi in Adrano e nei paesi viciniori dal 2014. (g/t)