ADRANO: AGGREDISCE CON ESTREMA VIOLENZA LA COMPAGNA ALLA PRESENZA DI DUE FIGLI MINORENNI.
Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 44 enne, con precedenti di polizia per reati responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni.
Nelle prime ore del 2 luglio, a seguito di segnalazione pervenuta al centralino del Commissariato di Adrano, la Volante è intervenuta presso l’abitazione di due coniugi, dove, a seguito di un banale diverbio, l’odierno indagato aveva aggredito con estrema violenza la compagna peraltro alla presenza di due delle figlie minorenni. I poliziotti hanno immediatamente applicato il protocollo operativo previsto dal cosiddetto “Codice Rosso”, ponendo immediatamente in sicurezza la donna e le figlie.
La vittima è stata condotta presso il nosocomio di Biancavilla per le cure del caso, per poi acquisire le ulteriori opportune informazioni in merito alla vita familiare. Dai racconti della donna è emersa, un’effettiva condizione di maltrattamento familiare protrattasi da anni, durante i quali l’uomo si era dimostrato una sorta di “marito padrone”, possessivo e determinato a isolare la coniuge perfino dalla famiglia di origine, sottoponendo la donna a violenze fisiche e psicologiche tali da determinare concreto timore per la propria vita, anche e soprattutto quando la stessa aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo rivolgendosi a un legale.
Rivolgersi con fiducia e senza esitazione o ritardo alcuno alle Forze dell’Ordine, rimane invito prioritario a chi sia vittima di tal tipologia di reato, soprattutto alla luce dei nuovi strumenti normativi all’uopo previsti, poiché non deve essere consentito in alcun modo che astio e conflittualità degenerino terminando in episodi lesivi dell’incolumità personale.