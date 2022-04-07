ADRANO, AGGREDISCE IL TITOLARE DI UN VIVAIO E DANNEGGIA IL NEGOZIO

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo LEONE, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 41 anni per lesioni personali e danneggiamento.A seguit...

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo LEONE, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 41 anni per lesioni personali e danneggiamento.

A seguito di segnalazione giunta presso il Numero Unico di Emergenza, personale delle volanti del Comm.to di Adrano, si recava presso un vivaio ubicato nella via IV Novembre per sedare una lite. Gli operatori di Volante, giunti sul posto, trovavano ad attenderli il titolare del summenzionato vivaio che raccontava loro di essere stato vittima di aggressione da parte di un uomo che, senza reali motivi, lo aveva colpito con estrema violenza causandogli delle evidenti lesioni.

Gli agenti, contestualmente, appuravano che l’uomo in questione, noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti e interventi di cui si è reso protagonista in passato, oltre ad aver aggredito senza alcuna ragione il titolare del vivaio, aveva scaricato la sua ira contro il negozio stesso causando diversi danni.

Gli agenti, acquisite le prime informazioni sull’accaduto e accertata senza dubbio l’identità dell’autore dei fatti, provvedevano a rintracciare l’uomo, il quale si trovava a stazionare sulla pubblica via davanti alla propria abitazione in evidente stato di ebbrezza.

Gli operatori, sin da subito cercavano un dialogo con l’uomo, ma lo stesso non riusciva a dare spiegazioni sull’accaduto né a motivare la sua esecrabile condotta.

A seguito di querela sporta dalla parte offesa, gli agenti del Comm.to di P.S Adrano, provvedevano a denunciare in stato di libertà l’uomo per i reati di lesioni personali e danneggiamento.