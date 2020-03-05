ADRANO, AGGREDISCE LA COMPAGNA AL CULMINE DI UNA LITE: ARRESTATO
Agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno arrestato il cittadino adranita F.B. per il reato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria convivente 38nne.
A seguito di segnalazione telefonica personale delle Volanti del commissariato è intervenuto nbell’abitazione della donna dove la vittima ha riferito di essere stata poco prima aggredita dal proprio convivente, a seguito di una lite.
Gli operatori di polizia hanno accertato che la donna era stata poco prima effettivamente aggredita, tant’è che quest’ultima presentava delle escoriazioni al collo, poi giudicate dai sanitari guaribili in sette giorni.
Attese le modalità del fatto e tenuto conto delle pregresse denunce formalizzate dalla donna, i poliziotti hanno proceduto all’arresto di F.B., convalidato giorno seguente dal Tribunale di Catania.