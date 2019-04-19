ADRANO: ALLACCI ABUSIVI ALLA RETE IDRICA IN 5 ABITAZIONI E UN NEGOZIO: DENUNCIATI

Nel quadro dell’attività di contrasto, al fenomeno dei furti di acqua in danno della società di distribuzione ACOSET S.P.A., ieri, personale del Commissariato di Adrano, unitamente a personale della s...

Nel quadro dell’attività di contrasto, al fenomeno dei furti di acqua in danno della società di distribuzione ACOSET S.P.A., ieri, personale del Commissariato di Adrano, unitamente a personale della squadra verifiche Acoset ha proceduto ad una serie di controlli presso alcuni esercizi commerciali e civili abitazioni nel territorio del comune di Adrano.

A seguito delle predette verifiche sono stati accertati cinque allacci abusivi alla rete idrica, per alimentare altrettante unita immobiliari site in un condominio di edilizia popolare; inoltre, veniva accertato un allaccio abusivo presso un’attività commerciale.

Nel corso del servizio è stato accertato che tutti gli allacci abusivi sono stati realizzati con il sistema di collegamento diretto mediante installazione di flessibili di collegamento tra la rete principale e l’impianto idrico di alimentazione delle varie unità immobiliari.

Il predetto personale del Commissariato di Adrano impegnato nel servizio ha deferito, tutti gli autori del furto di acqua, in stato di libertà alla competente A.G., provvedendo inoltre al sequestro penale del materiale utilizzato per gli allacci abusivi.