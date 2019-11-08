ADRANO, ARMI E DROGA IN DUE GARAGE

La Polizia di Stato ha arrestato CASTELLI Vincenzo classe 1985, pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine e munizioni, nonché detenzione ai fini...

La Polizia di Stato ha arrestato CASTELLI Vincenzo classe 1985, pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine e munizioni, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione del spaccio di sostanza stupefacente nel territorio del comune di Adrano, personale del Commissariato di P.S. di Adrano congiuntamente alla Squadra Mobile, ha proceduto nel centro cittadino al controllo dell’autovettura Mercedes classe A con a bordo CASTELLI Vincenzo ed altro soggetto.

Considerato che CASTELLI Vincenzo, noto agli operatori, era stato visto nei pressi di un garage sito in via La Malfa, si procedeva alla perquisizione del citato locale al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 fucile automatico marca Breda calibro 12, con canne mozzate, matricola abrasa, con 24 cartucce a carica spezzata; 1 pistola semi automatica calibro 9, anno di fabbricazione 1963, priva di marca e con matricola abrasa, con 2 caricatori privi di munizionamento; 48 cartucce calibro 7,65, di marche diverse; 101 cartucce calibro 380 marca G.F.L.; 1 giubbotto antiproiettile; circa 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e circa 1,250 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel prosieguo dell’attività di P.G., è stata eseguita una perquisizione all’interno di un altro garage, nella disponibilità del citato CASTELLI, che ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 7grammi e 44 cartucce calibro 12.

Espletate le formalità di rito, il predetto è stato associato presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.