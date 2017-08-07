ADRANO: ARRESTATA PER SPENDITA DI BANCONOTE FALSE.
07 agosto 2017 12:29
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato RESTIVO Grazia, 31enne, del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina.
La donna riconosciuta colpevole di spendita di banconote, reato commesso a Messina l’11 aprile 2014, è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione.
L’arrestata è stata posta ai domicilio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.