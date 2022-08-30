ADRANO. ARRESTATO CONSIGLIERE COMUNALE PER POSSESSO E RICETTAZIONE DI UNA PISTOLA “CLANDESTINA”
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto per i reati di “detenzione di arma clandestina e munizioni” e “ricettazione” un Consigliere Comunale di Adrano e amministratore unico di una farmacia di quel centro cittadino.
Al riguardo i militari, in esecuzione di un “Decreto di perquisizione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, procedevano in un primo momento al controllo dei locali della farmacia – sita in una via centrale di Adrano –, estendendo successivamente le ricerche anche all’autovettura dell’uomo.
Nella circostanza, proprio all’interno del veicolo, veniva rinvenuta, nascosta in un borsello sotto il sedile anteriore passeggero, una Pistola Beretta Cal. 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili.
L’arma, immediatamente posta sotto sequestro, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina, per essere sottoposta a specifici esami tecnico-balistici, volti anche ad accertarne l’eventuale utilizzo in occasione di precedenti eventi criminosi. L’Amministratore comunale, all’esito del giudizio di convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del Tribunale di Catania, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.