ADRANO. ARRESTATO LADRO "MERENDINE"

Ladri di merendine in erba! Questo è ciò che è accaduto ad Adrano, ove personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Paolo LEONE, ha proceduto, denunciando in stato di libertà, un giovane di diciotto anni già noto alle forze dell’ordine, per aver effettuato un furto, forzando un distributore automatico di viveri e bevande posto all’esterno di un esercizio commerciale sito in una via centrale di Adrano.

Qualche giorno addietro, presso gli Uffici del Comm.to, si portava il titolare di una tabaccheria situata in una delle principali arterie del Paese, lamentando l’effrazione del distributore automatico di viveri e tabacchi posto all’esterno del suo esercizio commerciale. Gli Agenti del Comm.to, effettuando efficaci e rapide indagini con opportuni rilievi, riuscivano a fare il punto della situazione ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, appurando come qualche giorno addietro, l’odierno indagato approfittando dell’ora tarda e del momento di quiete in cui versava la città, si portava presso la macchina distributrice di bevande e snack, posta all’esterno della tabaccheria e ne forzava con violenza il funzionamento con conseguente effrazione, finché riusciva ad appropriarsi di ciò che all’interno vi era riposto.

Nonostante la presenza del circuito di videosorveglianza, il giovane continuava indisturbato nella sua azione criminosa con indifferenza tale da lasciar presupporre l’abitudinarietà di certe condotte.

Grazie all’impegno, alla celerità e all’acume investigativo degli operatori di Polizia intervenuti, si riusciva a identificare il responsabile che veniva indagato in stato di libertà e deferito alla competente A.G. per il reato di furto aggravato e danneggiamento.