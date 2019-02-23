ADRANO: ARRESTATO PER TRUFFA
I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 30enne Vincenzo Restivo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Cagliari.
Già condannato dai giudici per truffa, reato commesso a Cagliari nel 2011, dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione.
Restivo è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.