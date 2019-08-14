ADRANO: ARRESTATO SCIPPATORE SERIALE
La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato catanese FERRO Giuseppe (classe 1962), per rapina.
Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Adrano, a conclusione di una mirata attività info investigativa, ha arrestato il predetto FERRO, per rapina ai danni di una signora.
Il FERRO, che annovera una storia di numerosi scippi ai danni di donne anziane, durante la mattinata, in quella via Duca D’Aosta scippava una collanina ad una donna scappando per le vie limitrofe.
Grazie alle utili descrizioni fornite dalla vittima, la volante del citato Commissariato si metteva alla ricerca del reo fermandolo poco dopo nelle vie adiacenti.
La vittima soccorsa da personale sanitario riportava escoriazioni alla nuca con prognosi di gg. 3.
Il malfattore, su disposizione dell’A.G. competente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida che si terrà in data odierna.