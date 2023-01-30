ADRANO: ARRESTATO SPACCIATORE MINORENNE, LA DROGA VIAGGIAVA A BORDO DEL PULLMAN

La Polizia di Stato ha arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.E’ quanto è successo ad Adrano, dove uomini del Commissariato di Polizia hanno sorpreso un quin...

E’ quanto è successo ad Adrano, dove uomini del Commissariato di Polizia hanno sorpreso un quindicenne a bordo di un autobus di linea diretto ad Adrano. Sospettando che il ragazzo potesse portare sostanze stupefacenti all’interno del territorio adranita, nella giornata di sabato, gli agenti hanno organizzato un meticoloso servizio di appostamento e di pedinamento, volto a sorprendere il presunto giovane spacciatore. Avuta contezza che sarebbe arrivato, a bordo di autobus, da Biancavilla, gli agenti alla fermata della stazione di quel comune sono saliti a bordo. Avvicinatisi al giovane, hanno subito avvertito un odore penetrante provenire dal suo zaino. Sospettando che si trattasse di stupefacente, hanno atteso che l’autobus arrivasse ad Adrano e che il ragazzo scendesse. Così sceso dall’autobus, il giovane è stato bloccato e gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dello zainetto, al cui interno hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana, ben racchiusa dentro un sacchetto in cellophane di colore blu, nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi: un bilancino di precisione, numerose bustine in plastica trasparente e una mini spillatrice per pinzettare le bustine. Avuta pertanto la piena contezza del fatto che il giovane detenesse la marijuana non per farne uso personale bensì per spacciarla in città, si procedeva al suo arresto per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Terminate le operazioni di fotosegnalamento presso il Commissariato, su indicazione dell’Autorità giudiziaria il minorenne è stato associato presso il Centro di prima accoglienza di Catania.