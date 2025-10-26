Adrano, auto si ribalta nella notte sulla SS 284: un ferito

ADRANO – Ancora un sinistro stradale nel nostro comprensorio. Nella notte, intorno alle ore 04 un incidente si è verificato lungo la Strada Statale 284, in territorio di Adrano, precisamente in contra...

Nella notte, intorno alle ore 04 un incidente si è verificato lungo la Strada Statale 284, in territorio di Adrano, precisamente in contrada Difesa Luna, in direzione Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Volkswagen, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto che, dopo una sbandata, si è ribaltata sulla carreggiata a gomme in aria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le sue condizioni.

A supporto delle operazioni anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo incidentato.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.