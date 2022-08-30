ADRANO, BECCATO A SPASSO NONOSTANTE I DOMICILIARI: ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per evasione.Nella tarda serata dello scorso 25 agosto, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE,...

Nella tarda serata dello scorso 25 agosto, agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, hanno tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari un uomo di anni 28 con diversi precedenti penali soprattutto in materia di stupefacenti..

Gli operatori di polizia, nel corso del loro servizio di controllo del territorio sorprendevano l’uomo mentre era intento a girovagare nella periferia della città, allontanandosi sempre di più dalla propria abitazione, ove avrebbe dovuto trovarsi proprio agli arresti domiciliari, non preoccupandosi del fatto che egli non potesse uscire dal proprio domicilio senza aver ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. L’uomo, a giustificazione della sua grave violazione, adduceva che rimanere in casa lo rendesse nervoso e di essere uscito per prendere un po’ d’aria.

Gli Agenti, pertanto, procedevano all’immediato arresto dell’uomo che veniva condotto presso gli Uffici del predetto Commissariato per i previsti adempimenti.

Informata di quanto accaduto la competente Autorità giudiziaria, che disponeva che l’uomo venisse condotto presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa della successiva udienza.