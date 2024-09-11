ADRANO. Beccato alla guida di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazione

È stato individuato alla guida di un’auto che risultava da ricercare poiché rubata, per questo un 44enne adranita è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione.Il proprietario del veicolo...

È stato individuato alla guida di un’auto che risultava da ricercare poiché rubata, per questo un 44enne adranita è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione.

Il proprietario del veicolo, il giorno precedente, si era recato negli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano per sporgere la denuncia di furto. L’auto, asportata dalla pubblica via dov’era parcheggiata, presentava alcuni problemi al blocchetto di accensione, circostanza che tuttavia non ha impedito al ladro di avviare comunque il motore e portare via il veicolo.

Dopo aver acquisito la denuncia gli agenti del Commissariato hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile, diramando la nota di ricerca alle pattuglie impegnate nel servizio di controllo del territorio, sicché, in breve tempo, è stato possibile accertare che il veicolo, già da qualche ora dopo il furto, stava circolando per le vie cittadine, guidato dal 44enne, noto alle forze dell’ordine per reati di analoga natura.

La prova è giunta anche grazie al riscontro ottenuto dalla visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza installati nella zona, che ha consentito di confermare targa e modello della vettura e l’identificazione del conducente. L’uomo, a quel punto, è stato rintracciato e dopo gli accertamenti di rito denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’autovettura, anch’essa rinvenuta, è stata restituita al legittimo proprietario.