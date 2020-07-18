ADRANO, BOTTE ALLA MADRE PERCHÉ NON PUÒ PREPARARE IL PRANZO

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 37enne adranita per lesioni personali.Nello specifico, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno proceduto alla denun...

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 37enne adranita per lesioni personali.

Nello specifico, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno proceduto alla denuncia del predetto, che per futili motivi ha aggredito, procurandole delle lesioni personali, la propria madre.

A seguito di segnalazione pervenuta al centralino del Commissariato, la Volante si è immediatamente recata sul posto segnalato, dove si trovava ad aspettare gli operatori di polizia il fratello del denunciato. Questi dava subito una sommaria descrizione dei fatti accaduti e accompagnava gli Agenti a casa della propria madre.

La madre, ancora in stato di forte agitazione, metteva subito al corrente gli investigatori di cosa fosse successo raccontando che avendo avuto un malore, non si sentiva nelle condizioni di poter preparare il pranzo per quella giornata, motivo che ha scatenato l’ira furibonda del figlio. Quest’ultimo, infatti, sferra un pugno alla madre procurandole lesioni e distrugge le suppellettili di casa procurandosi.

Pertanto, la madre sporgeva denuncia e per il figlio venivano espletate tutte le formalità di rito per il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Terminate le operazioni di rito la persona denunciata veniva allontanata dalla casa familiare onde evitare il ripetersi di analoghi fatti incresciosi.