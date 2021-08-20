ADRANO: BRUCIA RIFIUTI PER PULIRE UN TERRENO, DENUNCIATO 67ENNE

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha denunciato in stato di libertà un uomo di anni 67, per essersi reso responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti.Infatti, du...

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha denunciato in stato di libertà un uomo di anni 67, per essersi reso responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti.

Infatti, durante il normale svolgimento del controllo del territorio, personale in servizio di Volante, a seguito di segnalazione pervenuta tramite N.U.E, giungeva nei pressi della contrada “Fumata”, dove veniva segnalato un uomo intento ad alimentare un rogo.

Il sessantasettenne, infatti, aiutandosi con un rastrello, utilizzava dell’immondizia ivi raccolta per alimentare l’incendio dallo stesso appiccato.

Gli intervenuti, salvaguardando l’incolumità dell’uomo, lo bloccavano e lo allontanavano dalle fiamme che, a causa delle alte temperature e del vento a favore, stavano diventando sempre più pericolose, arrivando a ridosso della strada statale e di un terreno agricolo di proprietà dello stesso denunciato.

L’uomo dopo essere stato identificato, giustificava il suo gesto asserendo essersi trattato di un goffo tentativo di pulizia della piazzola che era totalmente invasa dall’immondizia.

Sul posto, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per quanto di loro competenza, giungeva anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi fotografici.