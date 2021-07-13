95047

ADRANO, CONDUTTORE RADIOFONICO FERITO A COLPI DI PISTOLA: L’AGGRESSORE SI È COSTITUITO

Intorno alle ore 13.15 circa, Sergio Nuccio FLORESTA, 50enne di Biancavilla, si è costituito presso la Stazione Carabinieri di Adrano dopo aver esploso poco prima in via Duca Di Misterbianco almeno 4...

13 luglio 2021 16:18
Intorno alle ore 13.15 circa, Sergio Nuccio FLORESTA, 50enne di Biancavilla, si è costituito presso la Stazione Carabinieri di Adrano dopo aver esploso poco prima in via Duca Di Misterbianco almeno 4 colpi con la propria pistola Glock cal. 9x21 regolarmente detenuta all’indirizzo di Vincenzo SANGRIGOLI, radiocronista di un’emittente del comune di Paternò.

Il ferito, che è stato attinto da due colpi alla gamba dx, è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania ove non risulta essere in pericolo di vita.

Da primi accertamenti le motivazioni del gesto sarebbero da ricondurre a motivazioni di carattere economico tuttora oggetto di approfondimento.

Il FLORESTA, che al momento è trattenuto per l’espletamento delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per tentato omicidio e sarà successivamente associato ad una struttura carceraria.

 

