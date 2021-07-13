ADRANO, CONDUTTORE RADIOFONICO FERITO A COLPI DI PISTOLA: L’AGGRESSORE SI È COSTITUITO

Intorno alle ore 13.15 circa, Sergio Nuccio FLORESTA, 50enne di Biancavilla, si è costituito presso la Stazione Carabinieri di Adrano dopo aver esploso poco prima in via Duca Di Misterbianco almeno 4...

Intorno alle ore 13.15 circa, Sergio Nuccio FLORESTA, 50enne di Biancavilla, si è costituito presso la Stazione Carabinieri di Adrano dopo aver esploso poco prima in via Duca Di Misterbianco almeno 4 colpi con la propria pistola Glock cal. 9x21 regolarmente detenuta all’indirizzo di Vincenzo SANGRIGOLI, radiocronista di un’emittente del comune di Paternò.

Il ferito, che è stato attinto da due colpi alla gamba dx, è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania ove non risulta essere in pericolo di vita.

Da primi accertamenti le motivazioni del gesto sarebbero da ricondurre a motivazioni di carattere economico tuttora oggetto di approfondimento.

Il FLORESTA, che al momento è trattenuto per l’espletamento delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per tentato omicidio e sarà successivamente associato ad una struttura carceraria.