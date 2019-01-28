ADRANO: CONTINUA AD EVADERE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 40enne Salvatore Santangelo del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina.
L’uomo, già sottoposto ai domiciliari perché indagato per reati contro il patrimonio, ha più volte violato i vincoli restrittivi che, puntualmente accertati dai carabinieri, sono stati oggetto di una informativa trasmessa all’A.G. la quale, recependone i contenuti, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.