I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 40enne Salvatore Santangelo del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina.

ADRANO: CONTINUA AD EVADERE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO

L’uomo, già sottoposto ai domiciliari perché indagato per reati contro il patrimonio, ha più volte violato i vincoli restrittivi che, puntualmente accertati dai carabinieri, sono stati oggetto di una informativa trasmessa all’A.G. la quale, recependone i contenuti, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.