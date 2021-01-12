Adrano, controlli antidroga della Polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, e in particolare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, Agenti del Commissariato d...

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, e in particolare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, Agenti del Commissariato di Adrano, hanno segnalato al Prefetto, ai sensi dell’art. 75 un uomo di anni 37 residente in Adrano.

Tale norma prevede sanzioni amministrative nei confronti di coloro che detengono sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.

L’ uomo, infatti, fermato durante un regolare controllo del territorio dalla volante, mentre circolava a bordo di un ciclomotore privo di targa e senza l’uso del previsto casco protettivo, sin da subito si era mostrato agitato e aveva dichiarato di non avere con sé alcun documento obbligatorio per la circolazione.

Durante lo svolgimento dei previsti accertamenti, l’uomo consegnava agli operatori un involucro di cellophane contente una sostanza in polvere di colore bianco, verosimilmente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 0,49, dichiarando di farne uso personale.

Dai controlli è merso che l’uomo era già stato sanzionato per lo stesso illecito amministrativo, motivo per il quale la patente gli era stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Catania.

Come previsto dal citato Testo unico si è proceduto alla contestazione immediata del fatto e alla segnalazione al Prefetto, il quale potrà invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

Sulla sostanza stupefacente, inoltre, verranno eseguiti gli esami tossicologici i cui esiti, senza ritardo, verranno anch’essi riferiti al Prefetto.

Al 37enne inoltre sono state comminate delle sanzioni ai sensi del C.d.S perché sprovvisto casco protettivo, per guida senza patente, e per mancanza di copertura assicurativa del ciclomotore che oltre ad avere la revisione scaduta è anche sprovvisto di targa.

Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Adrano, mirati e alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti, e al rispetto delle norme del codice della strada.

https://www.95047.it/paterno-covid-19-la-minoranza-consiliare-chiede-maggiori-controlli-in-citta-non-ce-piu-tempo-da-perdere/