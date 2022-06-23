ADRANO: CONTROLLI DELLA POLIZIA, MULTA PER UN CLUB ED UN CHIOSCO BAR
Lo scorso 15 e 17 giugno, personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Catania ha effettuato diversi controlli amministrativi.
Nella circostanza è stato controllato un Club sito ad Adrano, dove il presidente è stato deferito all’A.G. poiché risultava sprovvisto della tabella dei giochi proibiti nonché contravvenzionato per aver installato all’interno dei locali costituenti il club, una carambola, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione di Polizia (€ 1.032,91).
Altro esercizio pubblico controllato ad Adrano congiuntamente a personale del Comm.to di PS Adrano è un chiosco Bar dove la titolare è stata contravvenzionata per aver modificato, senza aver dato comunicazione all’autorità competente, i locali costituenti l’attività in argomento (€ 1.000,00) e per occupazione abusiva di 120 mq di suolo pubblico, mediante collocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni (€ 173,00).