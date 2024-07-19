ADRANO : CONTROLLI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI LOCALI DEL CENTRO STORICO

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno svolto diversi controlli nei locali del centro storico interessati dalla movida per garantire il rispetto della legalità, della sicurezza dei cittadini e d...

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno svolto diversi controlli nei locali del centro storico interessati dalla movida per garantire il rispetto della legalità, della sicurezza dei cittadini e della serenità dei diversi frequentatori.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno controllato un pub del centro per verificare l’osservanza dei requisiti di sicurezza e il rispetto delle previste autorizzazioni e concessioni, rilevando alcune irregolarità.

Nello specifico, è stata contestata dalla Polizia Locale l’irregolare occupazione dei requisiti di sicurezza del suolo pubblico con diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, mentre l’Ispettorato del lavoro ha rilevato alcune violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disponendo la sospensione dell’attività, successivamente revocata per corretto adempimento da parte dei gestori delle prescrizioni imposte, irrogando la sanzione pecuniaria prevista per tali violazioni di 2600 euro.

Si è proceduto pure all’identificazione degli avventori presenti per escludere che potesse trattarsi di luogo di ritrovo di soggetti con precedenti di polizia o sottoposti a misure che vietassero la frequentazione di tale tipologia di locale, così come l’incontro con altri pregiudicati. A riguardo, non sono emerse criticità di sorta.

Nella stessa giornata, per prevenire fenomeni di illegalità diffusa, sono stati eseguiti ulteriori controlli hanno permesso di identificare 68 persone, di cui 11 pregiudicati e controllati 26 veicoli.