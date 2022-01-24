ADRANO, CONTROLLI SUL GREEN PASS: SANZIONATI DUE PARRUCCHIERI

Continuano i controlli organizzati dal Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, finalizzati a garantire il rispetto della normativa anti-Covid e, in particolare, quella che obbl...

Continuano i controlli organizzati dal Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, finalizzati a garantire il rispetto della normativa anti-Covid e, in particolare, quella che obbliga chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a possedere la cosiddetta certificazione verde.

Nella giornata di venerdì scorso, sono stati sanzionati i titolari di due negozi di parrucchiere i quali, all’esito del controllo, risultavano sprovvisti di “green pass”. Erano muniti della certificazione verde, invece, i clienti e le clienti delle stesse parruccherie.

Il mancato possesso del green pass da parte dei titolari dei negozi è stato sanzionato, così come è previsto dal decreto legge n. 52 dello scorso anno, con l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 400.