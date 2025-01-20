ADRANO, CROLLA UNA COSTRUZIONE DISABITATA: DONNA CON BAMBINI PASSA POCHI ISTANTI PRIMA

Adrano (CT), 20 gennaio 2025 – Momenti di paura questa mattina ad Adrano, in via Pietro Micca, dove una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata, riversando detriti sulla stra...

Adrano (CT), 20 gennaio 2025 – Momenti di paura questa mattina ad Adrano, in via Pietro Micca, dove una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata, riversando detriti sulla strada.

L’incidente ha coinvolto un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, fortunatamente senza causare danni a persone.

Una donna con due bambini era appena transitata nella stessa area poco prima del crollo, evitando per un soffio di essere coinvolta.

Il cedimento ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti, evidenziando i rischi legati alla presenza di edifici abbandonati e degradati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano, coadiuvati da un funzionario di servizio inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. Presenti anche i tecnici del Ufficio Tecnico comunale, che hanno collaborato per valutare la stabilità della struttura rimasta in piedi e la sicurezza dell’area circostante.

Dopo aver accertato che non vi fossero persone coinvolte, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona, predisponendo le necessarie transenne per impedire l’accesso ai punti più a rischio.

Ora si attendono ulteriori determinazioni da parte del Comune, che dovrà valutare eventuali interventi per la completa messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.

Il crollo, che per fortuna non ha causato feriti, pone nuovamente al centro l’attenzione sullo stato degli edifici abbandonati e sulla necessità di monitorare e prevenire situazioni di degrado urbano che possono mettere in pericolo la sicurezza pubblica.