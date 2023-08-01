ADRANO: DA SERATE DI SPETTACOLI A VALZER DEI CANTANTI

Dopo Leo Gassmann, non ci sarà neanche Ron ad Adrano stasera, lo ha annunciato il sindaco, sul suo profilo social, affermando che Ron non può venire per motivi legati alla fruizione dell’aeroporto di...

Dopo Leo Gassmann, non ci sarà neanche Ron ad Adrano stasera, lo ha annunciato il sindaco, sul suo profilo social, affermando che Ron non può venire per motivi legati alla fruizione dell’aeroporto di Catania.

Chissà qual è la verità, visto che prima Gassmann e ora Ron si sono dileguati, e stasera sembra che ad allietare il pubblico di Adrano arriverà Bianca Atzei.

Ma una domanda c’è la siamo posta. Ron è stato deciso qualche giorno fa (al posto di Gassmann annunciato in prima battuta e che ieri era in Sicilia), quando la situazione voli ed aeroporto era nota a tutti.

Ora a distanza di poche ore, l’ennesimo cambio dovuto chissà a cosa. Ricordiamo, che per queste serate, si spenderanno 180 mila euro, ma purtroppo, non è il livello dello scorso anno quando ad Adrano arrivarono artisti di altro livello. Memorabili le serate con i Ricchi e Poveri, la Tatangelo e Gigi Finizio in piazza, e non dimentichiamo Steve Aoki, Bob Sinclair ed Elettra Lamborghini che si sono esibiti all’arena.

Proprio quest’opera, molto pubblicizzata lo scorso anno, ora è stata adibita ad area giostre, con pesanti critiche dei residenti.

Ma per ora pensiamo alle feste, del resto Mancuso è un esperto in questo, sperando che fino a stasera rimanga confermata Bianca Atzei, o in questo valzer di artisti dobbiamo aspettarci qualche altra sostituzione?

LUIGI SAITTA