ADRANO, DANNEGGIA UNA SCUOLA A COLPI DI MATTONE: DENUNCIATO
Nella trascorsa nottata, personale del Commissariato di P.S. di Adrano, ha denunciato in stato di libertà A.D.M. (cl. 1978) per danneggiamento.
Nello specifico, grazie al tempestivo intervento della Volante del predetto Commissariato si sono evitati maggiori danni all’Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura di quel Centro.
Gli Agenti, infatti, hanno colto in flagranza di reato il predetto A.D.M. residente ad Adrano, pregiudicato, mentre con l’utilizzo di un mattone era intento a danneggiare la vetrata della citata struttura scolastica.
Poco dopo la mezzanotte giungeva presso il centralino del Commissariato una telefonata anonima che segnalava un uomo intento a danneggiare la finestra della scuola con un mattone di terracotta.
Gli operatori, giunti sul posto, udivano dei forti rumori giungere dall’interno dell’istituto. A quel punto decidono prontamente di scavalcare l’inferriata e di dirigersi verso il punto dal quale proveniva il rumore e lì veniva sorpreso l’odierno indagato mentre frantumava una vetrata.
Bloccato immediatamente l’uomo veniva accompagnato presso gli Uffici di Polizia e deferito all’autorità giudiziaria.