ADRANO. DENTRO I BORSONI DELLA PALESTRA, 26 ENNE AI DOMICILIARI

I poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano, lo scorso 10 marzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 26 anni, responsabile di rapina impropria commesso all’interno di una palestra.

In quell’occasione il giovane era entrato nell’edificio e una volta raggiunti gli spogliatoi aveva fatto razzia degli effetti personali contenuti nei borsoni dei frequentatori che in quel momento si trovavano nella palestra.

Quello che inizialmente si era configurato come un furto, si era trasformato in rapina impropria quando il 26enne venne sorpreso e, per garantirsi la fuga, usò violenza contro una donna, per poi scappare, facendo perdere le sue tracce.

Grazie a un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a identificare e a indagare l’uomo in stato di libertà. Gli agenti, al contempo, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria le esigenze cautelari ritenute necessarie.

Alla luce di quanto rilevato, il Gip del tribunale di Catania ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.