ADRANO, DENUNCIATE 13 PERSONE IN DUE MESI PER FURTI DI ENERGIA ELETTRICA

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto del fenomeno al furto di energia elettrica, personale del commissariato di pubblica sicurezza, negli ultimi due mesi, ha denunciato in stato di libertà tredici persone, giacché le loro abitazioni sono risultate collegate direttamente alla rete di distribuzione elettrica mediante allaccio abusivo, collegamenti sempre ad arte occultati con diversi artifizi.

Difatti, a seguito di ben pianificata attività, tredici abitazioni, ripartite in cinque immobili, sono risultate interessate dalla consumazione di tal tipologia di reato, fattispecie prontamente accertate con l’ausilio di personale specializzato dell’azienda fornitrice del servizio che ha proceduto ai controlli tecnici del caso.

Si è riscontrata la presenza di cavi, abilmente celati, quasi sempre con appositi lavori in muratura, che collegavano gli impianti elettrici delle tredici abitazioni direttamente alla rete generale dell’azienda fornitrice.

I responsabili, di volta in volta identificati, sono stati tutti denunciati in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti.