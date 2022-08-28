ADRANO .DENUNCIATE TRE DONNE CHE USUFRUIVANO DI CORRENTE ELETTRICA GRATIS.

I Carabinieri della Stazione di Adrano con l’ausilio di personale tecnico di E- Distribuzione., sono stati impegnati nella mattinata in un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell...

I Carabinieri della Stazione di Adrano con l’ausilio di personale tecnico di E- Distribuzione., sono stati impegnati nella mattinata in un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio di competenza.

In particolare i militari hanno effettuato una serie di verifiche nelle aree urbane periferiche, in particolare nel quartiere “Monterosso”, per “scovare” utenti che si rendono, sempre più frequentemente e diffusamente, autori di truffe ai gestori di forniture dei servizi elettrico.

Pertanto, con l’ausilio tecnico di personale di E- Distribuzione, i carabinieri hanno operato diverse verifiche, scattate per una trentina di contatori di utenti in diverse abitazioni, all’esito delle quali sono state denunciate, in quanto gravemente indiziate di furto aggravato, tre adranite rispettivamente di 28, 50 e 60 anni.

I tecnici dell’E-Distribuzione hanno riscontrato che le tre donne usufruivano, presso le rispettive abitazioni, di energia elettrica con allaccio manomesso e collegato direttamente alla reta pubblica, con un danno stimato dall’azienda per complessivi 47.000 euro.