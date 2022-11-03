ADRANO, DENUNCIATI TRE UOMINI DI NAZIONALITÀ MAROCCHINA, POICHÉ ENTRATI ILLEGALMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, agenti del commissariato di Adrano, hanno denunciato tre uomini di nazionalità marocchina, po...

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, agenti del commissariato di Adrano, hanno denunciato tre uomini di nazionalità marocchina, poiché entrati illegalmente sul territorio nazionale.

Nello specifico, giorni addietro, agenti del commissariato, durante un controllo di polizia sono arrivati nell’abitazione di uno dei denunciati, per la notifica di alcuni atti che lo riguardavano. All’interno dell’appartamento vi erano altri suoi connazionali privi di qualsiasi documento di identificazione, motivo per il quale gli agenti hanno provveduto ad accompagnarli negli uffici del commissariato per verificare della loro posizione all’interno del territorio dello Stato.

Effettuati degli accertamenti specifici, si ha è avuta contezza dell’irregolarità: difatti, i tre cittadini stranieri erano entrati in Italia illegalmente, per permanere senza aver fatto alcuna richiesta volta alla regolarizzazione e, pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.