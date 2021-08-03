ADRANO: DENUNCIATO 33 ENNE, GUIDAVA UN’AUTO SOTTOPOSTA A FERMO, SENZA ASSICURAZIONE NÉ PATENTE

Nel quadro dei servizi volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale predisposti dal Commissariato di Adrano, è stato denunciato un 33enne catanese, pregiudicato, per guida sen...

Nel quadro dei servizi volti a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale predisposti dal Commissariato di Adrano, è stato denunciato un 33enne catanese, pregiudicato, per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.

Infatti, l’uomo, nonostante fosse già stato sanzionato diverse volte per la medesima violazione nei mesi di maggio e di luglio 2020, veniva nuovamente fermato e controllato da agenti della Volante del Commissariato di Adrano alla guida di un’autovettura senza la prevista patente di guida, mentre si trovava in quella via Vittorio Emanuele, alla guida di una Renault Twingo, con altre 3 persone.

Gli agenti sottoponevano a controllo l’auto e i suoi occupanti, accertando che il guidatore era privo di patente di guida poiché mai conseguita; inoltre, il mezzo risultava essere privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e il guidatore era sprovvisto della carta di circolazione.

Poiché l’autovettura condotta dal 33enne risultava già posta sotto sequestro amministrativo, essa veniva sequestrata e risottoposta a fermo amministrativo, per poi essere affidata ad un soccorso stradale; l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.