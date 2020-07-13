ADRANO: DEVE SCONTARE 3 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA
A cura di Redazione
13 luglio 2020 13:35
Agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato il pregiudicato Nunzio Gangi, di anni 46, in esecuzione all’ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.
L’uomo dovrà scontare 3 anni di reclusione, oltre al pagamento della multa di euro seimila, per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione illegale di armi, detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni.
Il 46enne stava già scontando la pena ad 8 mesi di reclusione per i reati, commessi nel 2009, di lesioni personali, aggravate dall’aver agito per futili motivi, e violenza privata in concorso con altri due individui, nei confronti di un uomo che, a detta loro, con un sorpasso aveva cagionato un danno alla autovettura nella quale viaggiavano
Gangi adesso è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.