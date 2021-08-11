ADRANO, DISCARICA ABUSIVA ALL’INTERNO DELL’EX AUTOPARCO, DENUNCIATO CUSTODE

I Carabinieri del NOE di Catania, collaborati dai militari del Comando Stazione di Adrano, hanno effettuato un mirato controllo di carattere ambientale all’interno dell’area denominata “Ex Autoparco”...

All’atto dell’attività ispettiva sono stati sono rilevati cumuli di rifiuti, tra cui molti R.A.E.E (Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) quali condizionatori dismessi, vecchi computer, elettrodomestici ed altro, mobilio vetusto e rotto, rottami ferrosi, vestiti, scarpe, giocattoli ed ogni altro genere di oggetto evidentemente destinato ad essere depositato in un’isola ecologica quale raccolta differenziata, accumulato sia nell’area esterna che in buona parte dei locali del capannone ivi presente.

Il responsabile di tale “raccolta” è stato individuato nella persona di un dipendente comunale che risulta risiedere all’interno di detto immobile da circa 25 anni, con la qualità di custode, su concessione del Comune di Adrano.

Lo stesso è stato deferito all’A.G. di Catania per gestione illecita di rifiuti nella fase di raccolta e trasporto.

L’area in questione è stata posta sotto sequestro.