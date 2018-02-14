ADRANO: Droga e munizioni a casa, arrestata donna

La Polizia di Stato ha arrestato, lo scorso 13 febbraio ad Adrano, la cittadina albanese KARAJ Kristina, irregolare sul territorio italiano, perché responsabile del reato di di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di di detenzione illegale di munizionamento.

Gli agenti della Volante del Commissariato di Adrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno effettuato una certosina perquisizione presso l’abitazione della KARAJ, a seguito della quale sono state rinvenute 18 cartucce calibro 7,65 Browning, occultate all’interno di un bidone in plastica, riposto nel soppalco del garage di pertinenza dell’abitazione della donna.

Sempre nel medesimo soppalco, sono stati rinvenuti, ben occultati, 430 grammi lordi di marijuana, suddivisa in 320 dosi, e 39 grammi di cocaina, ripartita in diverse buste.

Insieme allo stupefacente, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi nonché la somma di 320 euro, provento dell’attività di spaccio.

Avendo fondato sospetto che la donna, sorpresa dalla perquisizione, avesse incautamente ingerito dello stupefacente, onde escludere con certezza rischi per la sua salute, i poliziotti l’hanno accompagnata presso l’Ospedale di Biancavilla, dove sono stati effettuati esami strumentali.

La donna è stata accompagnata presso il Commissariato da dove, dopo gli adempimenti di rito e su disposizione del P.M. di turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima.