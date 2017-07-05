ADRANO: DROGA NEGLI SLIP E IN CASA, ARRESTATO 26ENNE

La Polizia di Adrano, ieri, ha arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’equipaggio di una volante, mentre si trovava in via Carnazza, ha not...

La Polizia di Adrano, ieri, ha arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’equipaggio di una volante, mentre si trovava in via Carnazza, ha notato la presenza del giovane che, repentinamente, visti gli agenti, tentava di fare rientro presso la propria abitazione. In considerazione dell’atteggiamento sospetto del 26enne i poliziotti hanno deciso di perquisire lui e l’abitazione. L’esito è stato positivo giacché addosso, negli slip, sono stati rinvenuti due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sei banconote da 5 euro, una da 10, provento di spaccio mentre all’interno della casa, posto all'interno di un armadio, sono stati rinvenuti: un sacchetto di plastica con 101 involucri (dosi) di carta stagnola contenenti marijuana per un peso complessivo lordo di circa 130 grammi, e altri due involucri, uno di carta del peso di 16,5 grammi e uno di plastica da 10,7 grammi contenenti la medesima sostanza stupefacente; infine, in un comodino della stanza da letto dell’interessato, è stata trovata un’altra busta in plastica contente 48,5 grammi di marijuana sfusa. Rinvenuti anche un bilancino elettronico, due macinini e circa 230 ritagli di carata stagnola, ovverosia materiale atto al suddivisione e al confezionamento delle dosi di stupefacente. Il 26enne è stato arrestato e posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.