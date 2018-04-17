95047

ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina

La vittima, che era senza documenti, non è stata identificata immediatamente. Solo nella tarda mattinata di oggi è trapelata l’identità della vittima: si tratta del 25enne Giuseppe Dainotti di Catania...

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2018 16:42
ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina -
Dintorni
Condividi

La vittima, che era senza documenti, non è stata identificata immediatamente. Solo nella tarda mattinata di oggi è trapelata l’identità della vittima: si tratta del 25enne Giuseppe Dainotti di Catania.

ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina
ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina

Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto: l’uomo indossa un cappuccio che gli copre il viso e fa ipotizzare agli investigatori che fosse un rapinatore, forse ucciso da complici o durante un conflitto a fuoco.

Sul posto per le indagini la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal sostituto procuratore Martina Bonfiglio del dipartimento reati contro la persona coordinato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047