ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina
La vittima, che era senza documenti, non è stata identificata immediatamente. Solo nella tarda mattinata di oggi è trapelata l’identità della vittima: si tratta del 25enne Giuseppe Dainotti di Catania...
Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto: l’uomo indossa un cappuccio che gli copre il viso e fa ipotizzare agli investigatori che fosse un rapinatore, forse ucciso da complici o durante un conflitto a fuoco.
Sul posto per le indagini la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal sostituto procuratore Martina Bonfiglio del dipartimento reati contro la persona coordinato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.