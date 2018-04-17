ADRANO: E’ un Catanese il giovane trovato morto stamattina

La vittima, che era senza documenti, non è stata identificata immediatamente. Solo nella tarda mattinata di oggi è trapelata l’identità della vittima: si tratta del 25enne Giuseppe Dainotti di Catania...

A cura di Redazione 17 aprile 2018 16:42

